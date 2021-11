RWE will Erneuerbare-Kapazitäten verdoppeln. Der Energieversorger plant bis 2030 Investitionen in Höhe von 50 Mrd. €, um den Umstieg auf erneuerbare Energien zu beschleunigen. Man wird die umweltfreundliche Stromerzeugungskapazität in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum um 25 auf 50 GW erweitern. Dazu wird RWE jedes Jahr im Schnitt 5 Mrd. € in Offshore- und Onshore-Windkraft, Solarenergie, Batterien, flexible Stromerzeugung und Wasserstoff investieren. Das bereinigte EBITDA soll um durchschnittlich 9 % pro Jahr steigen, mit einem Ziel von 5 Mrd. € bis 2030. Die Dividende für 2021 soll auf 90 Cent je Aktie erhöht werden, was rd. 2,6 % Dividendenrendite entspricht.



