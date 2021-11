Düsseldorf (ots) -+++ Alessa Flohe aus Kerpen führt ihren Landesverband in den NRW-Landtagswahlkampf +++ PIRATEN-Mission: zurück in den Landtag +++Auf ihrer Aufstellungsversammlung [1] nominierten die PIRATEN NRW am vergangenen Wochenende die Listenkandidat:innen für die Landtagswahl im Mai 2022. Dabei sprachen sich die Anwesenden einstimmig für die Kerpenerin Alessa Flohe als Spitzenkandidatin aus. Die 26-jährige sitzt für die PIRATEN im Stadtrat von Kerpen und ist sachkundige Bürgerin in zwei Ausschüssen im Rhein-Erft-Kreis.Alessa Flohe, Spitzenkandidatin der Landesliste der Piraten NRW zur Landtagswahl kritisiert: "2017 wollte die CDU im Landtagswahlkampf NRW "entfesseln", die Kräfte und Dynamik der Gesellschaft zur Modernisierung nutzen. Nur einlassen wollten sie sich darauf dann nicht. Letztlich wurde in den vergangenen vier Jahren also nur der Stillstand kultiviert. Jede Stimme für die Piratenpartei und für mich ist ein klares Signal an die anderen Parteien, dass es Zeit für einen Wandel ist."Auf Platz zwei landete der aktuelle Vorsitzende der PIRATEN NRW Wilk Spieker aus Bad Driburg. Spieker, seit vielen Jahren vor allem bildungspolitisch engagiert, kommentiert: "NRW benötigt dringend ein politisches Update. Tatsächlich haben sich viele Bereiche eher zurück entwickelt im Vergleich zu unserer Fraktionszeit in NRW. Die Digitalisierung unserer Schulen ist in der Pandemiezeit vollkommen schief gelaufen, der Pandemieschutz unserer Kinder erst recht!"Insgesamt stellen die PIRATEN 16 Kandidat:innen zur Landtagswahl 2022 auf:1. Alessa Flohe (Kerpen)2. Wilk Spieker (Bad Driburg)3. Frank Herrmann (Ratingen)4. Kristian Katzmarek (Frechen)5. Sandra Leurs (Krefeld)6. Sven Bechen (Wuppertal)7. Marc Olejak (Düsseldorf)8. Tatjana Kordic Aguiar (Recklinghausen)9. Andrea Deckelmann (Meerbusch)10. Fabian Holtappels (Krefeld)11. Christian Gebel (Dortmund)12. Carsten Nyga (Bielefeld)13. Oliver Graf (Wuppertal)14. Victor Schütz (Meschede)15. Oliver Ding (Leverkusen)16. Norbert Boxberg (Wegberg)Mit einer Mischung aus bereits erfahrenen Politiker:innen, neuen Gesichtern und jungen Engagierten kämpfen die PIRATEN NRW um den Wiedereinzug in den nordrhein-westfälischen Landtag.Quellen:[1] https://wiki.piratenpartei.de/NRW:Aufstellungsversammlung_2021.2Bild: https://www.piratenpartei-nrw.de/wp-content/uploads/2021/11/Alessa-Flohe.jpgPressekontakt:Andrea DeckelmannPresseteam NRWPiratenpartei DeutschlandLandesverband Nordrhein-WestfalenSelbecker Str. 2240472 DüsseldorfMobil: +49 (0)163 8797064Telefon: +49 (0)211 54 22 33 10 (Büro/AB)E-Mail: presse@piratenpartei-nrw.deInternet: http://www.piratenpartei-nrw.de/Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76876/5079229