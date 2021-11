Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited ("Mawson") oder (das "Unternehmen") (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/ ) gibt die Ergebnisse der Arbeit von New Exploration Technologies ("NEXT") mit fortschrittlicher künstlicher Intelligenz ("KI") bekannt, um neue Ziele innerhalb der umfangreichen geophysikalischen und geologischen Datenbanken von Rajapalot zu priorisieren und Karten für Gebiete mit hoher Prospektivität zu erstellen. Die Kombination aus künstlicher Intelligenz, Bohrergebnissen auf der Basis von Bodenproben und intelligentem geologischem Denken treibt die Entwicklung von Winterbohrzielen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Rajapalot in Finnland voran.

Wichtige Punkte:

- Die Prospektivitätskarten für Rajapalot (Abbildung 1) wurden mit Hilfe von AI über Mawsons umfangreiche luft- und bodengestützte Geophysik zusätzlich zu den lithologischen und geochemischen Daten erstellt;

- Die Bohrergebnisse der Base of Till (BOT") zeigen eine beträchtliche Überschneidung mit den erwarteten aussichtsreichen Zonen bei Rajapalot (Abbildung 1);

- Bekannte mineralisierte Gebiete wurden zur Kalibrierung von Modellen des maschinellen Lernens verwendet, die Bohrkerne auf regionaler Ebene, Geophysik, Geochemie, interpretierte Geologie und genetische Modelle von Mineralsystemen analysierten.

- Wie von Rupert Resources bei Ikkari erfolgreich demonstriert wurde, wird Base of Till als In-situ-Methode zur Lokalisierung von Mineralisierungen eingesetzt, die durch die Verfolgung einer einzigen anomalen Base of Till-Probe mit 0,2 ppm Au" entdeckt wurde;

- Die neuen Karten konzentrieren sich auf nur 18 km 2rund um die Ressource, wo die Datendichte hoch genug war, um die bekannte Mineralisierung zu definieren;

- 163 km2 des Projektgebiets sind noch nicht vollständig erkundet, wobei weitere magnetische und elektromagnetische Bodenuntersuchungen die bestehende Basis der Bohrdaten (Abbildung 2) und der intelligenten Kartierungsmöglichkeiten ergänzen sollen;

- Bei Rajapalot wurden im Rahmen dieses Vorhabens direkt bohrbare Ziele geschaffen, da Mawson bereits über beträchtliche Informationen über Strukturen und Gesteinsarten verfügt;

- Die AI-Komponenten der Studie wurden durch das Horizon2020 NEXT-Projekt im Rahmen der Initiativen der Europäischen Union zum Verständnis wirtschaftlich wichtiger metallogener Gürtel finanziert.

Nach zwei Jahren, in denen der Schwerpunkt auf der Ausbohrung von Ressourcen lag, wurde die Exploration innerhalb des zu 100 % im Besitz von Mawson befindlichen großen und strategischen 183,5 qkm großen Grundstücks im Peräpohja-Schiefergürtel wieder auf eine regionale Ebene verlagert. Das Programm nutzt das intime Verständnis des Mineralsystems, das die abgeleitete Mineralressourcenschätzung von 1,04 Moz @ 3,0 g/t Goldäquivalent ("AuEq") aus dem Jahr 2021 definiert (Link), um die Möglichkeit einer Ressourcenerweiterung auf Camp-Ebene aufzuzeigen.

Herr Fairhall, CEO, erklärt: "Jedes Mal, wenn wir die Daten außerhalb unseres abgeleiteten Ressourcengebiets mit einem Äquivalent von einer Million Unzen erneut betrachten, werden wir daran erinnert, wie vielversprechend unser großer Landbesitz ist. Die NEXT-KI-Analyse ist ein leistungsfähiges Prospektionsinstrument, das dazu beigetragen hat, komplexe Korrelationen aufzudecken und zu bestätigen, die unser mineralisiertes System antreiben, und das im gesamten Konzessionsgebiet eingesetzt werden kann. Wie bei der Basis des Ackers sagt uns kein einzelner Prospektionsfilter, wo wir bohren sollen, aber gemeinsam haben wir eine Pipeline von Zielen in unserem gesamten Konzessionsgebiet aufgebaut, die wir systematisch verfeinern und als Bohrziele in der kommenden und zukünftigen Bohrsaison priorisieren werden.

Diese Studie nutzte die vorhandene Literatur und die Ergebnisse anderer NEXT-Forschungen über genetische Modelle von Mineralsystemen, um Einblicke in die Mineralisierungsprozesse bei Rajapalot und zwei anderen metallhaltigen Lagerstätten in Europa zu gewinnen. Es wurden günstige Fallenbedingungen abgeleitet und die zur Mineralisierung führenden geologischen Prozesse modelliert, woraufhin fortschrittliche statistische und maschinelle Lernmethoden für die Prospektivität im Untersuchungsgebiet angewendet wurden. Unüberwachte Methoden wie die selbstorganisierende Karte (SOM) klassifizieren die Datenpunkte nach ihrer Ähnlichkeit untereinander. Überwachte Methoden wie das künstliche neuronale Netz (ANN) verwenden Trainingsdaten (z. B. bekannte Mineralvorkommen), um Datenpunkte zu ermitteln, die den Trainingsdaten am ähnlichsten sind.

Die in Abbildung 1 gezeigte Karte ist ein Beispiel für eine SOM-Karte mit K-Mittel-Clustering. Es ist wichtig anzumerken, dass viele der identifizierten BOT-Bohrlochstandorte (n=2974) einen geologischen Kontext aufweisen, der mit den groben Umrissen der potenziellen Mineralisierungsgebiete übereinstimmt, während andere ungeprüfte Ziele mit permissiven geophysikalischen Eigenschaften darstellen. Das Niveau der Anomalien an der Basis des Bodens wird durch ein kumulatives Gold-Arsen-Wismut-Tellur-Signal (Au-As-Bi-T") dargestellt. Diese Elemente sind Teil einer gemeinsamen, multivariaten geochemischen Assoziation, die in der abgeleiteten Au-Co-Mineralressource Rajapalot beobachtet wurde.

Auf regionaler Ebene wurden auf der Grundlage von Bodenbohrungen Ziele identifiziert, die entweder durch direkte Bohrungen oder durch geophysikalische Bodenuntersuchungen weiterverfolgt werden sollen (Abbildung 2).

Technischer Hintergrund

Die qualifizierte Person, Dr. Nick Cook, Mawsons Chefgeologe und Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und bestätigt.

Die BOT-Proben wurden mit kommerziellen Transportmitteln vom Standort zur Probenaufbereitungsanlage von ALSGlobal in Sodankylä (Finnland) transportiert. Das Gold wurde mit einer 30-g-Brandprobe und dem ICP-Verfahren Au-ICP21 analysiert. Die Multielement-Analyse wurde bei ALSGlobal mit der Methode ME-MS41L durchgeführt, wobei ein Königswasseraufschluss mit anschließender ICP-Massenspektrometrie-Analyse verwendet wurde. Das QA/QC-Programm von Mawson besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Gold- und Kobaltgehalt, Doppelproben durch Vierteln des Kerns und Leerproben innerhalb des interpretierten mineralisierten Gesteins. ALSGlobal setzt während des Analyseprozesses ebenfalls Leerproben und Standards ein.

Goldäquivalent "AuEq" = Au+(Co/1005) basierend auf angenommenen Kobaltpreisen von US$ 23,07/lb und Goldpreisen von US$ 1.590/oz.

Papiere zur Kartierung der Prospektivität: Chudasama, B., Torppa, J., Nykänen, V. & Kinnunen, J. 2021, in Überarbeitung. Prospectivity Modeling for gold mineralization within the Rajapalot Au-Co project area in northern Fennoscandian Shield, Finland. Teil 2: Anwendung von selbstorganisierenden Karten und künstlichen neuronalen Netzen für die Explorationszielbestimmung. Einreichung bei Ore Geology Reviews.

Über Mawson Gold Limited (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, PINKSHEETS:MWSNF)

Mawson Gold Limited ist ein Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen und hat sich als führendes Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf dem Vorzeige-Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot in Finnland und seinen Goldgrundstücken in Victorian, Australien, einen Namen gemacht.

Über New Exploration Technologies (NEXT)

Das Projekt wurde im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizont 2020 der Europäischen Union unter der Finanzhilfevereinbarung Nr. 776804 - H2020-SC5-2017 NEXT - New Exploration Technologies ("NEXT") gefördert. NEXT wurde ins Leben gerufen, um neue Geomodelle und neuartige sensible Explorationstechnologien zu entwickeln, die schnell, kosteneffizient, umweltverträglich und gesellschaftlich akzeptiert sind. NEXT ist ein paneuropäisches Konsortium, das aus 16 Partnern aus führenden Forschungsinstituten besteht. Die Mitglieder kommen aus 6 EU-Mitgliedstaaten und repräsentieren die wichtigsten metallerzeugenden Regionen Europas, den Fennoskandischen Schild, den Iberischen Pyritgürtel und den Mitteleuropäischen Gürtel. Diese wirtschaftlich wichtigsten metallogenen Gürtel der EU weisen eine vielfältige Geologie mit einem offensichtlichen Potenzial für verschiedene Arten von neuen Mineralressourcen auf. Die Mineralvorkommen in diesen Gürteln sind die am ehesten in Frage kommenden Quellen für kritische, hochtechnologische und andere wirtschaftlich wichtige Metalle in der EU.

Im Namen des Verwaltungsrats,

"Ivan Fairhall"

Ivan Fairhall, CEO

Weitere Informationen

www.mawsongold.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin, +1 (604) 685 9316, info@mawsongold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen - Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Erwartungen und Überzeugungen des Managements, einschließlich der Tatsache, dass das Unternehmen Zugang zu Finanzmitteln, geeigneter Ausrüstung und ausreichend Arbeitskräften hat. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen; Veränderungen auf den Weltmetallmärkten; Veränderungen auf den Aktienmärkten; die Fähigkeit, Ziele zu erreichen; dass das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten weiterhin unterstützt; die Bedrohung durch den Ausbruch von Viren und Infektionskrankheiten, einschließlich des neuartigen COVID-19-Virus; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; Abhängigkeit von einem einzelnen Vermögenswert; geplante Bohrprogramme und von den Erwartungen abweichende Ergebnisse; unerwartete geologische Bedingungen; Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden; Umgang mit Nichtregierungsorganisationen; Verzögerungen bei den Betriebsabläufen aufgrund von Genehmigungen; Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Mawsons jüngstem Jahresbericht, der auf www.sedar.com. Auch wenn diese Faktoren und Annahmen von Mawson angesichts der Erfahrungen und Wahrnehmungen des Managements in Bezug auf die aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen als vernünftig erachtet werden, kann Mawson nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und Mawson lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze verlangen dies.

Abbildung 1. Selbstorganisierende Karte (SOM) mit K-Means-Clustering, die die Prospektivität in Kombination mit BOT-Bohranomalien anzeigt, und Kartenansicht der geschätzten Grenzen der abgeleiteten Mineralressourcen. Beachten Sie, dass die BOT-Anomalien unter Verwendung einer linearen Kombination von Au, As, Bi und Te erstellt wurden, wobei die obersten 7 % als farbige Punkte dargestellt sind.

Abbildung 2. Mawsons zusammenhängende Explorationsgenehmigungen bei Rompas-Rajapalot mit den Bohrstandorten an der Basis des Bodens (kleine weiße Punkte) und dem farblich skalierten anomalen Au-As-Bi-Te-Signal der obersten 7 %, das auf umfangreiche Goldvorkommen in den untersuchten Gebieten hinweist

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62764



