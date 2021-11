Gazprom-Aktionäre dürften sich heute Morgen beim Blick auf die Kurstafeln verwundert die Augen reiben. So heftig kommt der Überflieger der vergangenen Monate unter die Räder. Zur Stunde verliert der Kurs im Xetra-Handel fast fünf Prozent und stürzt auf nur noch 7,68 Euro ab. Damit beschleunigt sich die Anfang Oktober eingeleitete Talfahrt massiv. Doch was steckt hinter dem heutigen Absturz?

Genau diese Frage dürften sich die Marktteilnehmer heute stellen. Schon am vergangenen Dienstag hatte die Bundesnetzagentur verlauten lassen, dass die Zertifizierung der 1200 Kilometer langen Pipeline Nord Stream 2 in Deutschland ausgesetzt wurde. Um das Verfahren zu beschleunigen, kündigte Gazprom am Wochenende die Gründung einer deutschen ...

