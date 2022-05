Die Aktien von HelloFresh (WKN: A16140) und Zalando (WKN: ZAL111) gehörten in den letzten beiden Jahren zu den Favoriten der Anleger. Beide Aktien gehörten deshalb zu den größten Gewinnern am Markt. Seit einigen Monaten fallen die Kurse aber kontinuierlich und haben inzwischen sogar einen Großteil der Gewinne der letzten beiden Jahre abgegeben (Stand 05.05.2022, relevant für alle Kurse). Aber was steckt eigentlich hinter dieser Entwicklung? Und noch wichtiger: Sind die Kursverluste übertrieben? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...