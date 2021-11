Die derzeit grassierende vierte Corona-Welle lässt die Anleger bei Impfstoffwerten zugreifen. Am Freitag schon hatten BioNTech oder Moderna im US-Handel von den Booster-Impfungen profitiert, jetzt kletterten die BioNTech-Titel im Tradegate-Handel mit 265,90 Euro auf ein Hoch seit Ende September. Mittlerweile werden die Drittimpfungen sowohl in Europa als auch in den USA für die breite Bevölkerung ab 18 Jahren empfohlen.Die mRNA-Impfstoffe von den Partnern BioNTech/Pfizer sowie Moderna gelten weiter ...

