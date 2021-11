DJ Fresenius Helios baut Präsenz in Kolumbien aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Fresenius Kliniktochter Helios baut ihre Präsenz in Kolumbien über die spanische Tochter Quironsalud weiter aus. Wie Fresenius mitteilte, übernimmt Quironsalud die Fachkliniken Centro Oncologico de Antioquia (COA) und Clinica Clofan in Medellin, Kolumbiens zweitgrößter Stadt.

Die beiden Kliniken, COA zur Behandlung von Krebserkrankungen und Clinica Clofan als die zweitgrößte Augenklinik in Medellin, sollen in das bestehende Quironsalud-Netzwerk integriert werden, das bereits sechs Krankenhäuser und zehn Diagnostikzentren in Kolumbien umfasst.

Beide Häuser zusammen erzielen den Angaben zufolge etwa 30 Millionen Euro an Umsatz.

November 22, 2021 06:25 ET (11:25 GMT)

