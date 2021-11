NEW YORK (dpa-AFX) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Fresenius SE nach dem Zukauf von Kliniken in Kolumbien auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der zu Fresenius zählende Krankenhausbetreiber Helios dürfte seine Vision 2030 fortführen und in Lateinamerika weiter mit kleineren Übernahmen expandieren, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2021 / 05:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2021 / 05:40 / ET

DE0005785604