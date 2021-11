Im juristischen und politischen Tauziehen, ob und wann Nord Stream 2 die Betriebserlaubnis erhält, schlägt Gazprom nun ein neues Kapital auf. Wie Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, will der halbstaatliche Konzern ein neues Unternehmen gründen, welches den Pipeline-Abschnitt in Deutschland betreiben wird. Diese Firma soll zu 100 Prozent Eigentum der Nord Stream 2 AG sein. Dadurch wäre die Option vom Tisch, wonach Gazprom andere Unternehmen am Projekt beteiligen würde. Laut EU-Regeln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...