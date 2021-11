Der dänische Windkraftanlagenbauer Vestas ist am vergangenen Freitag Opfer eines Hacker-Angriffs geworden. Inzwischen fährt der Konzern seine IT-Systeme zwar wieder hoch. An der Börse macht sich die Attacke aber bemerkbar, die Aktie verliert am Montag vier Prozent und nähert sich wieder den Jahrestiefs.Am Wochenende hatte Vestas von einem Hackerangriff am Freitag berichtet. Seither sei auch mit externen Spezialisten an der Wiederherstellung der IT-Sicherheit gearbeitet worden, wie der Nordex-Konkurrent ...

