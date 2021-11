Frankfurt (www.fondscheck.de) - Obwohl der Oktober in der Börsenhistorie als schwieriger Monat gilt, der häufiger heftige Einbrüche hervorbrachte, haben sich die Märkte in diesem Jahr wacker geschlagen, so die Analysten der DekaBank.Die beschleunigten Inflationsdaten seien weggesteckt worden. Den Versicherungen der Notenbanken, diese seien nur temporär, seien allzu gerne geglaubt worden. Zudem habe es immer wieder Signale gegeben, dass die Geldpolitik zwar straffer werden könnte, aber vorerst noch expansiv bleiben sollte. Schließlich hätten die neuen Quartalszahlen vieler Firmen geholfen, die besser als erwartet ausgefallen seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...