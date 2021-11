Der Goldpreis zeigt sich zum Wochenauftakt wenig inspiriert und pendelt um den Schlusskurs der Vorwoche bei rund 1.840 Dollar. Die Minen in Australien präsentierten sich zum Wochenauftakt durch die Bank schwach, was auf eine weitere Konsolidierung des Sektors zu Beginn der Woche hindeutet. Derweil hat sich in Australien das Ministerium für Industrie, Wissenschaft, Energie und Ressourcen (DISER) zu Wort gemeldet und eine Prognose für das globale Goldangebot abgegeben.Nach Ansicht von DIESER wird ...

