HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Schaeffler von 6,50 auf 7,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Neunmonatszahlen des Autozulieferers hätten deutlich verbesserte Ergebnisgrößen, aber auch gesenkte Jahresziele mit sich gebracht, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine verringerte Umsatzprognose führe auch zu einer geringeren Gewinnerwartung. Der Konzern stecke nach wie vor in der Restrukturierung und leide unter störenden Einflüssen./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2021 / 11:17 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2021 / 11:23 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHA0159

