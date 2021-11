Auf dem Radar: UniqaZuletzt 6 Tage im Minus. Die Aktie hat dabei 5,83 Prozent verloren (Einzeltage: -2,59; -1,34; -0,84; -0,12; -0,48; -0,6). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 7,92 /7,94 Veränderung zu letztem SK: 0,25% Auf dem Radar: ZumtobelZuletzt 4 Tage im Minus. Die Aktie hat dabei 7,45 Prozent verloren (Einzeltage: -3,98; -0,11; -1,63; -1,92). Fiel am Freitag um -3,98 Prozent. Das Handelsvolumen lag bei 248% durchschnittlicher Tagesumsätze. Year-to-date liegt die Aktie bei 42,46 Prozent Plus. aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 8,81 /8,84 Veränderung zu letztem SK: 1,55% Auf dem Radar: FACCZuletzt 4 Tage im Minus. Die Aktie hat dabei 6,32 Prozent verloren (Einzeltage: -1,88; -0,87; -2,06; -1,67). Am Freitag auf neuem Jahrestief geschlossen (7,85) ....

Den vollständigen Artikel lesen ...