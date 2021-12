DJ PTA-News: Zumtobel Group AG: Zumtobel Group sichert sich weiter langfristige Finanzierung bis 2026

Dornbirn (pta011/16.12.2021/09:00) - Am 15. Dezember 2021 hat die Zumtobel Group einen neuen Konsortialkreditvertrag abgeschlossen und damit vorzeitig den per November 2022 ablaufenden Vertrag refinanziert. Mit diesem Schritt sichert sich der österreichische Lichtkonzern die langfristige Verfügbarkeit von Liquidität. Der neue Konsortialkreditvertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren plus zwei einjährigen Verlängerungsoptionen (5+1+1 Regelung) und einem maximal ausnutzbaren Rahmen von 125 Mio. Euro. Der Vertrag enthält zudem eine Erhöhungsklausel, die bei Bedarf eine Aufstockung des Kreditrahmens auf bis zu 350 Mio. Euro ermöglicht. Der Vertrag wurde mit einem Konsortium der gleichen sechs Banken unter der Führung der Raiffeisen Bank International AG und Beteiligung von UniCredit Bank Austria AG, Commerzbank AG und SEB AB als Mandated Lead Arranger und Bookrunner sowie BTV und Hypo Vorarlberg als Lead Arranger abgeschlossen.

"Die frühzeitige Verlängerung des bestehenden Kreditvertrags sichert unsere langfristige Finanzierung und damit unsere Flexibilität. Die Zumtobel Group ist sehr solide finanziert und verfügt über alle notwendigen Mittel, um ihre Pläne für ein nachhaltiges Wachstum erfolgreich umzusetzen", so Thomas Erath, CFO der Zumtobel Group.

Mitglieder des Bankenkonsortiums: -Raiffeisen Bank International AG -UniCredit Bank Austria AG -Commerzbank AG -SEB AB -Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft -Hypo Vorarlberg Bank AG

