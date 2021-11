DJ Buba: Deutsche HVPI-Inflation könnte im November auf 6% steigen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflation in Deutschland könnte nach Einschätzung der Deutschen Bundesbank im November 6 Prozent erreichen, ehe sie im Dezember wieder zurückgeht. In ihrem aktuellen Monatsbericht erklärt die Bundesbank den voraussichtlichen Anstieg mit Sonderfaktoren. Im Oktober hatte die Teuerungsrate bei 4,6 Prozent gelegen.

Laut Bundesbank dämpfte das geringere Gewicht der Pauschalreisen 2021 im Vorjahresvergleich den Preisanstieg im Oktober nur noch um 1/4 Prozentpunkt, während die Normalisierung der Mehrwertsteuer die Teuerungsrate 1-1/4 Punkte hob. Im November dagegen wirkt der Sondereffekt der Pauschalreisen mit 1/4 Prozentpunkt inflationstreibend, zusätzlich zum Effekt der Mehrwertsteuer. Die HVPI-Jahresrate könnte dann auf 6 Prozent steigen, prognostiziert die Bundesbank.

Im Dezember und Januar fallen beide Effekte weg, wodurch die Teuerungsrate deutlich fallen dürfte. In den nachfolgenden Monaten dürfte die Inflationsrate aus heutiger Sicht zwar nach und nach weiter abnehmen, sie könnte aber noch für längere Zeit deutlich über 3 Prozent bleiben", erläutert die Bundesbank. Bei der Kernrate seien Werte von deutlich über 2 Prozent denkbar.

