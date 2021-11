Das Libreoffice-Projekt verkündet offiziell den Beginn des Umstiegs von Lizenzprodukten auf die eigene Open-Source-Office-Suite in den öffentlichen Verwaltungen und Schulen Schleswig-Holsteins. In Schleswig-Holstein läuft nun bereits seit einigen Jahren der Umstieg des öffentlichen Bereichs weg von US-amerikanischer Lizenzsoftware - in erster Linie Microsoft Office und Windows - hin zu Open-Source-Anwendungen wie Libreoffice und Linux. Insgesamt 25.000 Computer in Verwaltungen und Schulen sollen bis 2026 auf Libreoffice und andere Open-Source-Software umgestellt werden. Für den ...

