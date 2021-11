Nach schwachen Tagen zuletzt führt die Aktie der Deutschen Telekom den DAX am Montag an. Rund 1,5 Prozent legen die Magenta-Titel zu, sie profitieren dabei von einer allgemein guten Stimmung im Telekomsektor. Grund dafür ist ein Übernahmeangebot des Finanzinvestors KKR für Telecom Italia (TIM).Elf Milliarden Euro will KKR auf den Tisch legen, um TIM letztlich von der Börse zu nehmen. 50,5 Cent je Aktie beträgt das Angebot, was einem Aufschlag von rund 45 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag bedeutet. ...

