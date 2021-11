Die BYD-Aktie hat einen sehr guten Start in die neue Handelswoche erwischt. Grund für die gute Performance ist eine Kurszielanhebung durch Daiwa Securities. Das Papier kratzt am Allzeithoch bei 327 Hongkong-Dollar.Der Automobil-Hersteller hat zuletzt die Prognose bezüglich seiner NEV (New Energy Vehicles)-Auslieferungen für 2022 aktualisiert. Demnach plant BYD mit 1,5 Millionen Fahrzeugen. Zum Vergleich: 2021 sollen rund 600.000 NEVs ausgeliefert werden.Grund für den Optimismus bei BYD ist die geplante ...

Den vollständigen Artikel lesen ...