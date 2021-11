Die jüngsten Aussagen der neuen peruanischen Premierministerin bezüglich der administrativen Handhabung von Minenkonzessionen werden grundlegende Fragen nach der Rechtssicherheit und damit Planungssicherheit für Bergbauunternehmen in Peru auf. Aktuell besonders betroffen ist der Gold- und Silberproduzent Hochschild Mining, welcher in Peru große Minen betreibt. Die jüngste Entwicklung wirft einen Schatten auf die Perspektiven für den gesamten Minensektor in dem Andenstaat, aber auch anderen Ländern Lateinamerikas.Ende vergangener Woche ließ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...