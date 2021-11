Die Allegro Aktie zeichnet sich durch ein Wachstum bei einer fairen Bewertung aus. Gleichzeitig wächst Allegro mit einer hohen Profitabilität, was für eine besonders gute Effizienz steht. Wachstumsfantasien bestehen nicht nur mit der Auslandsexpansion, sondern auch mit technischen Innovationen und Financial Services wie Allegro Pay. Ob die Aktie, die in der High-Growth-Investing-Strategie als Topscorer geführt wird, ein Kauf sein kann, das möchten wir mit der nachfolgenden Aktienanalyse prüfen.

Den vollständigen Artikel lesen ...