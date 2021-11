Die US-Terminbörsen signalisieren am Montag eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung im Tech-Sektor. Der Future auf den Nasdaq steigt um weitere 0,4 Prozent, nachdem die Branchenschwergewichte bereits am Freitag für neue Höchstmarken im Index gesorgt hatten. Ebenfalls nach oben geht es für den Dow Jones und den S&P 500.Die laufende Handelswoche in den USA ist von Thanksgiving, dem traditionell höchsten Familienfest in Amerika, geprägt. Am Donnerstag bleiben die US-Börsen geschlossen, am Freitag folgt ...

