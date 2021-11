Hannover (www.anleihencheck.de) - In der kommenden Woche dreht sich eigentlich fast alles ums Shopping, so die Analysten der Nord LB.Genauer gesagt gehe es um den amerikanischen Konsum. Denn nach dem Feiertag mit Truthahn und Entspannen am Donnerstag - dem Thanksgiving - würden die US-Bürger in den kollektiven Zustand eines Konsumrausches mit Black Friday und Cyber Monday treten. Diese Tage würden mitentscheiden, ob das amerikanische BIP-Wachstum im laufenden vierten Quartal gut oder nicht so gut ausfallen werde. Die Hoffnungen für positive Überraschungen seien groß, denn das in den vergangenen Monaten bei vielen Bürgern - zwangsweise - zusätzlich aufgehäufte Sparvolumen scheine förmlich nach interessanten Schnäppchen oder mehr zu suchen. Man werde schon in den darauffolgenden Tagen auf erste Daten und Anekdoten zum beobachteten Konsumverhalten achten, was die Finanzmärkte wiederum einpreisen würden. Auch die Renditen für Benchmarkanleihen könnten dadurch wieder in Bewegung geraten. ...

