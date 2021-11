DJ MÄRKTE USA/Wall Street mit Aufschlägen - Powell-Nominierung stützt

NEW YORK (Dow Jones)--Nach einem von Corona-Sorgen geprägten Handel am Freitag zeigt sich die Wall Street zum Beginn der Thanksgiving-Woche mit Aufschlägen. Der Dow-Jones-Index notiert 0,5 Prozent höher bei 35.769 Punkten. Der S&P-500 legt um 0,6 Prozent zu. Für den technologielastigen Nasdaq-Composite geht es ebenfalls um 0,6 Prozent nach oben.

Fed-Chairman Jerome Powell bekommt eine zweite Amtszeit. Nach Mitteilung des Weißen Hauses wird US-Präsident Joe Biden ihn nominieren und damit für Kontinuität in der Geldpolitik sorgen. Fed-Gouverneurin Lael Brainard, die von den Demokraten favorisiert worden war, soll demnach stellvertretende Vorsitzende des Fed-Boards werden. Es wird damit gerechnet, dass Powell ausreichend Unterstützung von beiden im Kongress vertretenen Parteien erhalten wird.

Der Dollar zieht mit der Personalie kräftig an. Brainard gilt als geldpolitische Taube. Der DXY-Dollarindex legt 0,4 Prozent zu. Auch die Renditen am US-Anleihemarkt ziehen nach oben. Zuletzt hatten sie aufgrund der neuen Corona-Restriktionen in einigen Ländern unter Druck gestanden hatten. Der Goldpreis sackt mit der Powell-Ernenung um 1,5 Prozent ab. Am Rentennmarkt ziegen die Renditen deutlich an.

Die neuen Corona-Einschränkungen in Teilen der Welt verschrecken die Anleger indessen nicht nachhaltig. Beobachter verweisen darauf, dass die Maßnahmen nicht überraschend kommen und man daran bereits gewöhnt sei. Auch dürften die Restriktionen wegen den Impf-Fortschritten nicht mehr so lange anhalten, wie zuvor.

Konjunkturseitig ist der Chicago Fed National Activity Index für Oktober auf 0,76 von minus 0,18 im Vormonat gestiegen. Ökonomen hatten im Konsens laut Factset 0,17 prognostiziert. Auf der Agenda stehen noch Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser ebenfalls für Oktober. Ökonomen erwarten hier einen Rückgang um 1,4 Prozent gegenüber dem Vormonat.

Tesla fest - Vonage und Astra Space mit Kurssprüngen

Tesla steigen um 4,0 Prozent, nachdem CEO Elon Musk über Twitter mitgeteilt hat, dass das Model S Plaid "um März herum" in China auf den Markt kommen könnte.

Activision Blizzard geben 1,0 Prozent nach. CEO Bobby Kotick hat hochrangigen Managern gesagt, dass er in Erwägung ziehe, das Unternehmen zu verlassen, wenn er die kulturellen Probleme bei dem Videospielriesen nicht schnell beheben könne, so Kreise.

Die Aktie von Vonage Holdings macht einen Kurssprung um rund 25 Prozent nach oben. Ericsson will den Anbieter von globaler Cloud-Kommunikation für Unternehmen für rund 6,2 Milliarden US-Dollar übernehmen.

Die Aktie von Astra Space schießt um 39 Prozent nach oben. Das Raumtransportunternehmen hat seinen ersten kommerziellen Orbitalstart für die U.S. Space Force erfolgreich abgeschlossen.

Erst nach Handelsschluss in den USA wird Zoom Video Communications (-0,9%) Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorlegen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.768,75 +0,5% 166,77 +16,9% S&P-500 4.723,82 +0,6% 25,86 +25,8% Nasdaq-Comp. 16.146,20 +0,6% 88,76 +25,3% Nasdaq-100 16.695,28 +0,7% 121,94 +29,5% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,56 4,5 0,51 44,1 5 Jahre 1,28 5,1 1,22 91,5 7 Jahre 1,51 5,1 1,45 85,7 10 Jahre 1,59 4,1 1,55 67,1 30 Jahre 1,94 2,2 1,91 28,8 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:07 Fr, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1241 -0,4% 1,1264 1,1318 -8,0% EUR/JPY 128,89 +0,1% 128,65 128,79 +2,2% EUR/CHF 1,0457 -0,3% 1,0478 1,0481 -3,3% EUR/GBP 0,8389 -0,0% 0,8386 0,8403 -6,1% USD/JPY 114,67 +0,6% 114,19 113,79 +11,0% GBP/USD 1,3397 -0,4% 1,3434 1,3469 -2,0% USD/CNH (Offshore) 6,3889 -0,0% 6,3836 6,3859 -1,8% Bitcoin BTC/USD 58.247,76 -1,5% 57.770,01 58.000,51 +100,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,17 75,94 +0,3% 0,23 +60,4% Brent/ICE 78,63 78,89 -0,3% -0,26 +55,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.818,86 1.845,74 -1,5% -26,88 -4,2% Silber (Spot) 24,45 24,62 -0,7% -0,17 -7,4% Platin (Spot) 1.027,55 1.034,18 -0,6% -6,63 -4,0% Kupfer-Future 4,38 4,41 -0,6% -0,03 +24,3% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/raz

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2021 09:53 ET (14:53 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.