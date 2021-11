Hoffman Estates, Ill. (ots/PRNewswire) -Eine Marktführende Plattform für Preis- und Produktinformationen ergänzt das Portfolio für Kunden, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen und Marktanteile zu steigernVistex Inc., der weltweit führende Anbieter von Lösungen für das Preis-, Handels-, Lizenz- und Incentive-Management, gibt die Übernahme der Vermögenswerte und des Teams von Webdata Solutions GmbH bekannt, einem führenden Technologieanbieter von Online-Marktdaten, der eine bessere Preisgestaltung und Produktentscheidungen für globale Organisationen ermöglicht.Die sich ständig weiterentwickelnde Landschaft von B2B, B2C und zunehmend auch D2C (Direct-to-Consumer) erfordert von Unternehmen, sowohl interne als auch externe Daten zu integrieren, um die Effektivität von Preis- und kommerziellen Modellen besser planen, ausführen und analysieren zu können. Angesichts des rasanten Anstiegs der E-Commerce-Umsätze benötigen Unternehmen nicht nur Zugriff auf mehr Informationen, sondern auch auf die richtigen Informationen."Wir freuen uns, das hochtalentierte Team bei Vistex willkommen zu heißen und ihr geistiges Eigentum in unser Portfolio aufzunehmen", sagte Sanjay Shah, Gründer und CEO von Vistex. "Wir freuen uns, unseren Kunden Markteinblicke zur Verfügung zu stellen, die eine fundierte und strategische Entscheidungsfindung für ihre Markteinführungsprogramme ermöglichen.""Für unsere Kunden reicht es nicht nur, Produkt- und Preisdaten zu sammeln - sie müssen mit ihren kaufmännischen Systemen abgeglichen werden", sagt Carina Röllig, Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin. "Was uns auszeichnet, ist unsere Fähigkeit, täglich Millionen von Datenzeilen zu analysieren, zu extrahieren und in den Geschäftsbetrieb zu integrieren. Das ist die treibende Kraft für den Erfolg unserer Kunden." Dr. Hanna Köpcke, Gründerin und CTO fügte hinzu: "Als Teil von Vistex werden wir unser Portfolio schnell um visuelle Suche und Technologien der nächsten Generation erweitern und gleichzeitig E-Commerce-Szenarien integrieren."Die 2012 gegründete Webdata Solutions GmbH ist in den letzten zehn Jahren enorm gewachsen und verfügt über einen beeindruckenden Kundenstamm. Das Unternehmen wurde auch als aufstrebender Stern im deutschen Technologie-Ökosystem anerkannt. Vistex wird dieser Plattform weiteres Kapital zuführen, um den Wert für seinen Kundenstamm zu steigern.Roland Keppler, CEO von ONLINEPRINTERS, einer führenden Online-Druckerei mit mehr als einer Million Kunden in Europa, fügte hinzu: "Die Erkenntnisse, Bereitstellung und Genauigkeit der Daten dieser Plattform sind unübertroffen. Als Teil des Vistex-Angebots freuen wir uns darauf, zusätzliche Vorteile aus beschleunigten Produktverbesserungen zu realisieren."Über Vistex:Vistex-Lösungen helfen Unternehmen, die Kontrolle über ihre geschäftskritischen Prozesse zu übernehmen. Bei einer Vielzahl von Programmen, die Preisgestaltung, Handel, Lizenzgebühren und Anreize abdecken, kann es schwierig sein zu sehen, wohin das ganze Geld fließt, geschweige denn, wie viel es für den Umsatz und das Endergebnis ausmacht. Mit Vistex können Geschäftsbeteiligte die Zahlen sehen, sehen, was wirklich funktioniert und was als nächstes zu tun ist - so können sie sicherstellen, dass jeder ausgegebene oder verdiente EURO wirklich das Wachstum fördert und nicht nur zusätzliche Kosten. Die weltweit führenden Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen verlassen sich jeden Tag auf Vistex, um ihre Geschäfte voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.vistex.com.Pressekontakt:Alex Dehnert, Vistex, Inc., 847.490.0420. alex.dehnert@vistex.comUrheberrecht: Vistex®, Go-to-Market Suite® und andere Vistex, inc. Grafiken, Logos und Servicenamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsaufmachungen von Vistex, Inc. In den USA und anderen Ländern. Die in diesen Materialien enthaltenen Informationen sind nur zur Verwendung durch den Empfänger bestimmt. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Vistex, Inc. in irgendeiner Form oder zu irgendeinem Zweck reproduziert oder übertragen werden. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Rechte vorbehalten. © Copyright 2021 Vistex, Inc.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/510323/Vistex_Logo.jpgOriginal-Content von: Vistex, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115479/5079893