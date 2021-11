Vaduz (ots) -Am Montag, 22. November 2021 empfingen Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni und Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter die Leiterin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD), zu einem Arbeitsbesuch in Vaduz.Im Zentrum des Gesprächs zwischen Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni und Bundesrätin Karin Keller-Sutter standen die Zusammenarbeit im Polizeibereich sowie der gegenseitige Austausch der nationalen Casino-Sperrlisten. Weitere Schwerpunkte lagen auf den Migrationsthemen wie das EU-Asyl- und Migrationspaket, die Zusammenarbeit im Rückkehrbereich, die Sekundärmigration sowie die aktuelle Migrationssituation im Kanton St. Gallen. Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni zog nach dem Treffen ein positives Fazit: "Es ist wichtig, dass wir den guten und freundschaftlichen Austausch mit der Schweiz pflegen und in diesen wichtigen Themen weiterhin konstruktiv zusammenarbeiten".Im Mittelpunkt des Arbeitsgesprächs zwischen Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter und Bundesrätin Karin Keller-Sutter standen aktuelle Entwicklungen im Sexualstrafrecht und die Digitalisierung der Justiz. Darüber hinaus wurde die Bekämpfung von häuslicher Gewalt diskutiert. Des Weiteren fand ein Austausch im Hinblick auf die neu geschaffene Europäische Staatsanwaltschaft statt. Im Anschluss an den Besuch hielt Graziella Marok-Wachter fest: "Der Erfahrungs- und Informationsaustausch im Justizbereich mit unserem Nachbarstaat Schweiz war wie immer sehr wertvoll und informativ. Damit konnten die Zusammenarbeit sowie die guten nachbarschaftlichen Beziehungen neuerlich gestärkt werden".Neben dem Höflichkeitsbesuch bei Regierungschef Daniel Risch und den beiden Arbeitsgesprächen mit Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni und Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter wurde Bundesrätin Karin Keller-Sutter von S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein auf Schloss Vaduz empfangen.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltMarkus Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 60 09Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100881602