Mit rund 40 Ausstellern, 50 Fachvorträgen, 3 Panels und einer Virtual-Reality-Keynote mit Gabor Steingart startet die FONDSTIQUE in die zweite Runde . Digitale Anlegermesse FONDSTIQUE am 7. Dezember 2021, 09:00 - 18:00 Uhr . Zweite Auflage mit zusätzlichen Neuerungen . Viele Vorträge und Diskussionsrunden als Live-Übertragung . Keynote von Gabor Steingart in Virtual-Reality-Umgebung . Anmeldung unter www.fondstique.de

Die Erstauflage im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg - nun öffnet sie wieder ihre virtuellen Messetore: die digitale Anlegermesse der Fondsboutiquen FONDSTIQUE.

Rund 40 Aussteller, 50 Fachvorträge und 3 Panels erwarten die Besucher in diesem Jahr. Das bewährte Konzept einer digitalen Messe, in der Fondsboutiquen mit ihren Produkten voll und ganz im Fokus stehen, wird bei der FONDSTIQUE 2021 noch um einige spannende Neuerungen ergänzt: "Wir möchten den Messebesuchern in diesem Jahr noch mehr bieten als im Vorjahr", erklärt Dr. Jörg W. Stotz, Sprecher der Geschäftsführung des Messeinitiators HANSAINVEST. "Bei der FONDSTIQE 2021 wird es neben klassischen Vorträgen auch Live-Formate geben, in denen sich die Besucher aktiv beteiligen können. Denn der Austausch zwischen Anbietern und Besuchern ist eines der Kernelemente der FONDSTIQUE." Als weiteres Highlight der Messe können die Besucher eine neue Art der Eröffnungsrede erleben: Der renommierte Journalist und Buchautor Gabor Steingart eröffnet die FONDSTIQUE 2021 und taucht für seine Keynote live in eine Virtual-Reality-Umgebung ein.

Die Fondsboutiquen mit ihren einzigartigen Produkten und innovativen Investmentansätzen in Nischen- und Spezialthemen bleiben aber weiterhin das wichtigste Thema der Messe. "Als Service-KVG haben wir eine Vielzahl an Fondspartnern, die in der Gesamtheit attraktive Anlageprodukte mit unterschiedlichsten Ansätzen anbieten. Mit der FONDSTIQUE bieten wir auch in diesem Jahr privaten sowie auch professionellen Investoren die Möglichkeit, sich von diesem Angebot an einem Tag und an einem digitalen Ort selbst ein Bild zu machen", so Stotz.

Die Besucher können die ausstellenden Fondboutiquen und ihre Dienstleister den ganzen Messetag an den digitalen Messeständen besuchen und mit ihnen ins Gespräch kommen.

Die FONDSTIQUE findet am Dienstag, den 7. Dezember 2021 von 09:00 bis 18:00 Uhr statt und heißt sowohl private als auch (semi-)professionelle Investoren herzlich willkommen. Das Registrierungsformular sowie weitere Informationen zu den Ausstellern und dem aktuellen Programm finden Sie unter www.fondstique.de. Die Teilnahme ist kostenfrei. Ende der Pressemitteilung

