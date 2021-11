Der Goldpreis fällt in den letzten Minuten ruckartig von 1.839 Dollar auf 1.811 Dollar im Tief (aktuell 1.815 Dollar). Dies liegt an der vorhin vermeldeten Nachricht, dass Jerome Powell Fed-Chef bleiben wird. Die Reaktion sieht man: Anleiherenditen steigen etwas an, der US-Dollar steigt, der Goldpreis fällt. Denn der Markt sieht die gescheiterte Kandidatin Lael Brainard, ...

