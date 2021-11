GÖPPINGEN (IT-Times) - Von TeamViewer als deutschen Hoffnungsträger im Bereich Software ist derweil nicht mehr viel übrig geblieben. Die Aktie erreicht neue Tiefaststände. Was ist passiert? Noch am 12. November 2021 kappte die bekannte und renommierte US-amerikanische Investmentgesellschaft The Capital...

Den vollständigen Artikel lesen ...