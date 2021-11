DJ PTA-News: New York Hamburger Industrie AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Lüneburg (pta032/22.11.2021/16:35) - New York Hamburger Industrie AG, Lüneburg

ISIN: DE000A0Z25J5

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der New York Hamburger Industrie AG

Wir laden unsere Aktionäre zu der

am Mittwoch, den 29. Dezember, 10:00 Uhr,

in ihren Geschäftsräumen Otto-Brenner-Straße 17, 21337 Lüneburg,

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der New York Hamburger Industrie AG

I. Anzeige des Vorstandes über den Verlust der Hälfte des Grundkapitals gemäß § 92 Abs. 1 AktG

Der Hauptversammlung wird angezeigt, dass bei der Gesellschaft ein Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des Grundkapitals eingetreten ist.

II. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2015 samt Lagebericht des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats

III. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2016 samt Lagebericht des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats

IV. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2017 samt Lagebericht des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats

V. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2018 samt Lagebericht des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats

VI. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2019 samt Lagebericht des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats

VII. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2020 samt Lagebericht des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats

VIII. Verwendung des Bilanzverlustes 2015

Es ist kein Gewinn entstanden, der Verlust in Höhe von EUR 5.818,61 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Eine Beschlussfassung entfällt.

IX. Verwendung des Bilanzverlustes 2016

Es ist kein Gewinn entstanden, der Verlust in Höhe von EUR 56,21 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Eine Beschlussfassung entfällt.

X. Verwendung des Bilanzverlustes 2017

Es ist kein Gewinn entstanden, der Verlust in Höhe von EUR 3.450,55 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Eine Beschlussfassung entfällt.

XI. Verwendung des Bilanzüberschusses 2018

Es ist ein Gewinn entstanden, der Überschuss in Höhe von EUR 3.805,84 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Eine Beschlussfassung entfällt.

XII. Verwendung des Bilanzverlustes 2019

Es ist kein Gewinn entstanden, der Verlust in Höhe von EUR 110,00 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Eine Beschlussfassung entfällt.

XIII. Verwendung des Bilanzverlustes 2020

Es ist kein Gewinn entstanden, der Verlust in Höhe von EUR 5.397,30 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Eine Beschlussfassung entfällt.

XIV. Bericht des Vorstands zur aktuellen Lage des Unternehmens und Ausblick

XV. Entlastung der Mitglieder des Vorstands 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

XVI. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

XVII. Entlastung der Mitglieder des Vorstands 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

XVIII. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

XIX. Entlastung der Mitglieder des Vorstands 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

XX. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

XXI. Entlastung der Mitglieder des Vorstands 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

XXII. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

XXIII. Entlastung der Mitglieder des Vorstands 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

XXIV. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

XXV. Entlastung der Mitglieder des Vorstands 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

XXVI. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

XXVII. Wahl neuer Aufsichtsratsmitglieder

Der Aufsichtsrat setzt sich derzeit aus den Herren Florian Hans, Lüneburg, Oliver Detjen, Tostedt, und Christian Gloe, Hamburg, zusammen. Die Mitglieder wurden am 17.11.2021 vom Amtsgericht Lüneburg zu Aufsichtsratsmitgliedern bestellt.

Nach dem Gesetz (vgl. § 101 AktG) werden die Mitglieder des Aufsichtsrats jedoch grundsätzlich von der Hauptversammlung gewählt; daher endet die Amtszeit der gerichtlich bestellten Aufsichtsratsmitglieder auch nach § 104 Abs. 5 AktG automatisch, sobald eine Neuwahl des Aufsichtsrats durch die Hauptversammlung erfolgt ist.

Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern (vgl. § 7 Abs. 1 der Satzung). Er setzt sich nach §§ 96 Abs. 1 letzter Fall, 101 Abs. 1 AktG aus drei Vertretern der Anteilseigner/Aktionäre zusammen.

Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Anteilseigner-/Aktionärsvertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung die folgenden Personen jeweils für eine volle Amtsperiode nach § 7 Abs. 2 der Satzung zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen:

Herrn Oliver Detjen, Tostedt Außendienstmitarbeiter der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG, Lüneburg

Angaben nach § 125 Abs. 1 S. 5 AktG: Aufsichtsratsmitglied der Hercules Sägemann AG Aufsichtsratsmitglied der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG

Herrn Christian Gloe, Hamburg Kaufmann

Angaben nach § 125 Abs. 1 S. 5 AktG: Aufsichtsratsmitglied der Hercules Sägemann AG Aufsichtsratsmitglied der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG

Herrn Florian Hans, Lüneburg Leitung Finanz- und Rechnungswesen/Controlling der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG, Lüneburg

Angaben nach § 125 Abs. 1 S. 5 AktG: Aufsichtsratsmitglied der Hercules Sägemann AG

Die Amtszeit der zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrats würde mit Ablauf der Hauptversammlung enden, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 entscheidet

XXVIII. Auflösung der Gesellschaft

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

Die New York Hamburger Industrie AG wird mit Ablauf des 31.12.2021 aufgelöst.

XXIX. Bestellung des Abwicklers

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

Zum Abwickler der New York Hamburger Industrie AG wird das bisherige, einzige Vorstandsmitglied Bernd Ingo Menzel, wohnhaft in Bienenbüttel, bestellt; er vertritt die Gesellschaft allein und hat die Befugnis, im Namen der New York Hamburger Industrie AG mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft wird ermächtigt, einen Anstellungsvertrag mit dem Abwickler Menzel abzuschließen.

Ausgelegte Unterlagen

- Der Abschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015 sowie der Bericht des Vorstands und des Aufsichtsrats,

- der Abschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016 sowie der Bericht des Vorstands und des Aufsichtsrats,

- der Abschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017 sowie der Bericht des Vorstands und des Aufsichtsrats,

- der Abschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018 sowie der Bericht des Vorstands und des Aufsichtsrats,

- der Abschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019 sowie der Bericht des Vorstands und des Aufsichtsrats,

- der Abschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020 sowie der Bericht des Vorstands und des Aufsichtsrats

können jeweils in den Geschäftsräumen der Gesellschaft

Otto-Brenner-Straße 17, 21337 Lüneburg,

eingesehen werden.

Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen, die auch in der Hauptversammlung ausliegen.

Lüneburg, im November 2021

New York Hamburger Industrie AG

Der Vorstand

Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nicht börsennotierte Gesellschaften in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie der o.g. Adressen verpflichtet.

Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte

