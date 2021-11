Mainz (ots) -Fünf Gruppenspiele in der Zusammenfassung, vier davon mit deutscher Beteiligung: Am Mittwoch, 24. November 2021, 23.00 Uhr, bietet "sportstudio UEFA Champions League" im ZDF und im Livestream in der ZDFmediathek alles Wichtige vom fünften Gruppenspieltag in der Fußball-Königsklasse. ZDF-Moderator Sven Voss und ZDF-Experte Per Mertesacker begrüßen die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem Studio 3 auf dem Mainzer Lerchenberg zu 60 Minuten geballter Fußball-Power.Neben den Dienstagsspielen Dynamo Kiew - FC Bayern München und FC Sevilla - VfL Wolfsburg rücken dann vor allem die drei Mittwochspiele in den Blick: In der Partie Sporting Lissabon - Borussia Dortmund geht es für die punktgleichen Teams am vorletzten Gruppenspieltag um den für den Einzug ins Achtelfinale wichtigen zweiten Platz in der Gruppe C. Bei FC Brügge - RB Leipzig dreht sich alles um Platz 3 in Gruppe A, der noch zum Überwintern in der Europa League berechtigt. Um den ersten Platz in dieser Gruppe geht es in der Partie Manchester City - Paris Saint-Germain, über die das "sportstudio UEFA Champions League" ebenfalls berichtet.Auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de ist mittwochs ab 23.00 Uhr ein umfassendes Angebot zur Königsklasse abrufbar - mit den Zusammenfassungen der Partien mit deutscher Beteiligung, einem weiteren Topspiel vom Mittwoch ohne deutsche Beteiligung und drei bis vierminütigen Kompakt-Clips mit allen Toren und Highlights."sportstudio UEFA Champions League" bietet an 14 Spieltagen der Königsklasse mittwochs um 23.00 Uhr Zusammenfassungen der Spiele im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb. Hinzu kommt die Live-Übertragung des UEFA Champions-League-Finales am Samstag, 28. Mai 2022, sowie der Endspiele in den folgenden beiden Saisons.Die nächste Ausgabe von "sportstudio UEFA Champions League" sendet das ZDF am Mittwoch, 8. Dezember 2021, 23.00 Uhr.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport"sportstudio UEFA Champions League" in der ZDFmediathek:https://zdf.de/sport/uefa-champions-league"sportstudio" in der ZDFmediathek: https://sportstudio.dePressekontakt:ZDF/KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5079939