Der Chef der US-Notenbank Jerome Powell steht voraussichtlich noch einmal vier Jahre an der Spitze der wichtigsten geldpolitischen Institution der Welt. Die Politik einer Notenbank lebt vom Vertrauen des Kapitalmarktes in deren handelnde Personen, und US-Präsident Joe Biden hat sein Vetrauen dem Chef der Fed nun zumindest ausgesprochen. Das war ein richtiger Schritt, da ohnehin gerade sehr viel Zweifel an der Stichhaltigkeit der aktuell laxen Geldpolitik in einem inflationären Umfeld bestehen. Noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...