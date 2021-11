Berlin (ots) -Mitten in der vierten Corona-Welle werden in Berlin und Deutschland die frei verkäuflichen Antigentests für die Heimanwendung knapp. "Wir sind leer gekauft", sagte die Vorsitzende des Berliner Apotheker-Vereins, Anke Rüdinger, am Montag auf Anfrage der "Berliner Morgenpost". Einen sogenannten Schnelltest erhalte man in Berliner Apotheken derzeit nur mit Glück und in Ausnahmefällen.Ein Sprecher des Bundesverbandes Deutsche Apothekerverbände sprach von "regionalen und punktuellen Engpässen". Die Nachfrage habe mit den gestiegenen Inzidenzen deutlich angezogen. Im Online-Handel der Drogerieketten dm und Rossmann waren am Montag ebenfalls keine Antigentests erhältlich.Der Engpass besteht aber möglicherweise nur temporär. Laut Berliner Apotheker-Verein soll es bereits Mitte dieser Woche Nachschub geben.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53614/5079954