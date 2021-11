Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der iQ International AG vom 22.11.2021:Die iQ International AG (ISIN CH0451424300/ WKN A2PAA5, Symbol IQL), ein multinationales, im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiertes, nachhaltiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Zug, Schweiz, und nordamerikanischem Hauptsitz in Phoenix, Arizona (das "Unternehmen"), gab am 12. November 2021 bekannt, dass das Kantonsgericht Zug, Schweiz, das definitive Nachlassstundungsverfahren gegen die IQ International AG bewilligt hat. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...