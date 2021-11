DJ PTA-Adhoc: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG: Stellt Antrag auf Sanierungsverfahren

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leopoldsorf (pta039/22.11.2021/18:25) - Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG hat heute beim Landesgericht Korneuburg in Österreich einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Das Unternehmen soll während des Verfahrens fortgeführt werden. Die Gesellschaft hat einen Sanierungsplan vorgelegt, in dem sie ihren Gläubigern eine Quote von 20% anbietet, die innerhalb von drei Jahren zu zahlen ist.

