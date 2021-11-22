The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.11.2021
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.11.2021
ISIN Name
AU000000HUO7 HUON AQUACULTURE GROUP
AU0000065070 MACARTHUR MINERALS (PRS)
CA69375L1058 PAC ROOTS CANNABIS CORP.
IE00B06CFP96 JAMS-JAMS E.MKT DEBT AEOA
IE0002122038 JHC-J.H.GL.LI.SC. AAEOHD
IE0002987208 GAM ST.EUROPEAN EQ.EO INC
IE0004445015 JHC-J.H.BALANCED ADLA
IE0031386414 MGIS-M.GBL DYN.BD ADLA
IE0034004030 JAMS-JAMS E.MKT DEBT ADLA
LU0064070138 NIFLI-OST.EU.S.COM. RA
LU0069164738 OYSTER-ITAL.OPP.NAM.CEO
LU0090908194 C WORLDWIDE-C WO.WI.ME.A1
LU0095343264 OYSTER-EURO FIXED INC.CEO
LU0095343421 OYSTER-GL DIV.IN.CEO
LU0096450555 OYSTER-SUS.EUR.CEO2
LU0109392836 F.TEM.INV-F.TECHN. A ACC
LU0167813129 OYSTER-EUROP.CORP.BDS CEO
LU0247991317 JPM INV-GL BALAN.A D.EO
LU0395794307 JPMIF-GLB.INC. A DIV EO
LU0439765321 BL SIC.-EQUIT. EUROPE BI
US00434H1086 ACCELERON PHARMA DL -,001
XS2397086252 LORCA T.BON. 21/27 REGS 3
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.11.2021
ISIN Name
AU000000HUO7 HUON AQUACULTURE GROUP
AU0000065070 MACARTHUR MINERALS (PRS)
CA69375L1058 PAC ROOTS CANNABIS CORP.
IE00B06CFP96 JAMS-JAMS E.MKT DEBT AEOA
IE0002122038 JHC-J.H.GL.LI.SC. AAEOHD
IE0002987208 GAM ST.EUROPEAN EQ.EO INC
IE0004445015 JHC-J.H.BALANCED ADLA
IE0031386414 MGIS-M.GBL DYN.BD ADLA
IE0034004030 JAMS-JAMS E.MKT DEBT ADLA
LU0064070138 NIFLI-OST.EU.S.COM. RA
LU0069164738 OYSTER-ITAL.OPP.NAM.CEO
LU0090908194 C WORLDWIDE-C WO.WI.ME.A1
LU0095343264 OYSTER-EURO FIXED INC.CEO
LU0095343421 OYSTER-GL DIV.IN.CEO
LU0096450555 OYSTER-SUS.EUR.CEO2
LU0109392836 F.TEM.INV-F.TECHN. A ACC
LU0167813129 OYSTER-EUROP.CORP.BDS CEO
LU0247991317 JPM INV-GL BALAN.A D.EO
LU0395794307 JPMIF-GLB.INC. A DIV EO
LU0439765321 BL SIC.-EQUIT. EUROPE BI
US00434H1086 ACCELERON PHARMA DL -,001
XS2397086252 LORCA T.BON. 21/27 REGS 3
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