The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.11.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.11.2021



ISIN Name

AU000000HUO7 HUON AQUACULTURE GROUP

AU0000065070 MACARTHUR MINERALS (PRS)

CA69375L1058 PAC ROOTS CANNABIS CORP.

IE00B06CFP96 JAMS-JAMS E.MKT DEBT AEOA

IE0002122038 JHC-J.H.GL.LI.SC. AAEOHD

IE0002987208 GAM ST.EUROPEAN EQ.EO INC

IE0004445015 JHC-J.H.BALANCED ADLA

IE0031386414 MGIS-M.GBL DYN.BD ADLA

IE0034004030 JAMS-JAMS E.MKT DEBT ADLA

LU0064070138 NIFLI-OST.EU.S.COM. RA

LU0069164738 OYSTER-ITAL.OPP.NAM.CEO

LU0090908194 C WORLDWIDE-C WO.WI.ME.A1

LU0095343264 OYSTER-EURO FIXED INC.CEO

LU0095343421 OYSTER-GL DIV.IN.CEO

LU0096450555 OYSTER-SUS.EUR.CEO2

LU0109392836 F.TEM.INV-F.TECHN. A ACC

LU0167813129 OYSTER-EUROP.CORP.BDS CEO

LU0247991317 JPM INV-GL BALAN.A D.EO

LU0395794307 JPMIF-GLB.INC. A DIV EO

LU0439765321 BL SIC.-EQUIT. EUROPE BI

US00434H1086 ACCELERON PHARMA DL -,001

XS2397086252 LORCA T.BON. 21/27 REGS 3

