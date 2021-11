DJ PTA-Adhoc: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG: Wechsel vom Marktsegment direct market plus in direct market der Wiener Börse mit Handelsschluss am 23. November 2021

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leopoldsorf (pta052/22.11.2021/20:25) - Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG ("VST") korrigiert ihre Mitteilung vom heutigen Tag, 17:15 Uhr, wie folgt: VST nimmt ausdrücklich keine Notierungseinstellung (Delisting) an der Wiener Börse vor, sondern wechselt vom Marktsegment direct market plus in das Marktsegmet direct market der Wiener Börse. Letzter Handelstag der VST-Aktien am direct market plus ist der 23.11.2021. Die Aktien von VST sind ab dem 24.11.2021 im Marktsegment direct market handelbar. Der Wechsel in den direct market der Wiener Börse steht im Zusammenhang mit der Ad hoc vom 15.11.2021. Die Aktien von VST bleiben neben dem direct market der Wiener Börse weiterhin im m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

VST BUILDING TECHNOLOGIES AG

