Mit dem Model 3 hat Tesla das meistverkaufte Elektroauto der Welt auf dem Markt. Bis der Cybertruck den Thron in einem E-Truck-Ranking erobern kann, müsste Tesla aber noch einige Steine aus dem Weg räumen. Das Interesse an der Konkurrenz ist größer. Tesla hat in den vergangenen vier Jahren über eine Million Model 3 verkauft. Das Elektroauto des kalifornischen Elektroautopioniers ist damit das meistverkaufte E-Auto der Welt. In Europa war das Model 3 im September sogar das meistverkaufte Auto überhaupt. Beim kommenden Cybertruck muss Tesla aber wohl das Interesse der E-Truck-Fans noch etwas ankurbeln, damit das futuristische Gefährt an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...