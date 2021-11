Der vor allem in Russland und Kasachstan aktive Ölfeld-Dienstleister Petro Welt Technologies (früher C.A.T. Oil) hat in den ersten neun Monaten einen Gewinneinbruch verzeichnet. Das Ergebnis vor Steuern brach im Vergleich zur Vorjahresperiode um 88 Prozent auf 2,8 Mio. Euro ein, die Erlöse verringerten sich um 18,6 Prozent auf 168,5 Mio. Euro, teilte das börsennotierte Unternehmen mit Sitz in Wien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...