Wer aktuell etwas via Ebay ersteigert oder kauft, kann nicht per Lastschrift bezahlen. Die gemeinsam mit Ex-Otto-Tochter Ratepay angebotene Option ist wegen Betrugsverdachts ausgesetzt. Betroffene können sich das abgebuchte Geld aber zurückholen. Lastschrift gehört neben Paypal, Rechnung und Kreditkarte in Deutschland zu den beliebtesten Zahlungsarten beim Onlineshopping. Der Umsatzanteil der Zahlungsart Lastschrift/Bankeinzug am deutschen E-Commerce-Umsatz betrug 2020 laut EHI-Zahlen knapp 18 Prozent. In vier von fünf Online-Shops können Kund:innen per Lastschrift bezahlen. Ausgerechnet beim zweitgrößten E-Commerce-Marktplatz Ebay ist ...

