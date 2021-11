DJ Cevian platziert 6,9 Prozent an Thyssenkrupp

FRANKFURT (Dow Jones)--Cevian platziert einen Anteil von 6,9 Prozent an Thyssenkrupp wie Reuters am Montag unter Berufung auf die Agentur IFR berichtet. Der schwedische aktivistische Fonds reduziert seine Bestände nach der jüngsten Kurserholung der Thyssen-Aktie. Das von UBS geleitete Angebot von etwa 43 Millionen Aktien startete mit einer Preisspanne von 10,20 bis 11,29 Euro pro Aktie, was zu einem Erlös von 439 Millionen bis 485 Millionen Euro führen könnte, so IFR.

Thyssenkrupp-Aktien, die seit Jahresbeginn um 39 Prozent gestiegen sind, schlossen am Montag bei 11,29 Euro. Cevian hat Investitionen in Thyssenkrupp in den Jahren 2013 und 2014 bekanntgegeben. Zwar wurde nicht mitgeteilt, zu welchem Preis Cevian damals einstieg, aber die Aktien des deutschen Mischkonzerns wurden seinerzeit zu 17 bis 19 Euro gehandelt. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds bei der aktuellen Platzierung einen Verlust macht.

November 22, 2021

