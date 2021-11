Gold kommt ins Laufen und die großen Produzenten haben Probleme mit dem Wachstum und Nachschub. Da bietet sich ein Erwerb eines kleineren Produzenten förmlich an.

Starke Q3-2021 Zahlen veranlassen Cormark das Kursziel für Victoria Gold auf 25 CAD zu setzen. Sehen wir genau so!

Die anstehende 3,5-Milliarden-Dollar-Übernahme des in Vancouver ansässigen Bergbauunternehmens Pretium Resources durch das in Melbourne ansässige Unternehmen Newcrest Mining wird als genau die Art von Geschäft angepriesen, die sich die Branche gewünscht hat. Obwohl das Feld der Kandidaten für Fusionen und Übernahmen in Kanada in den letzten Jahren mit den Käufen von Detour Lake Gold Corp., TMAC Resources Inc. und Battle North Gold Corp. erheblich geschrumpft ist, gibt es immer noch eine Handvoll Unternehmen, die sich als potenzielle Übernahmeziele anbieten. Einer davon ist definitiv Victoria Gold und das sieht auch Jon Case, Portfoliomanager bei CI Global Asset Management in Toronto, so. Er ist davon überzeugt, dass der Produzentenneuling mit seiner Mine Dublin Gulch im Yukon speziell dann von Interesse sein könnte, wenn die geplante Jahresproduktion im Jahr 2023 auf 250.000 Unzen Gold gesteigert werden kann.

Dass das auch definitiv erreicht werden kann beweisen nun einmal mehr die veröffentlichten Rekord-Quartalszahlen von Victoria Gold. In den drei Monaten bis zum 30. September 2021 produzierte die Goldmine Eagle 55.827 Unzen Gold zu AISC von 961 USD pro verkaufter Unze, verglichen mit 35.312 Unzen Goldproduktion im dritten Quartal 2020. Das bedeutet ein Produktionsanstieg von 58% gegenüber dem Vorjahr. Davon verkauft wurden 53.248 Unzen Gold zu einem durchschnittlich realisierten Preis von 1.777 USD , also 66% mehr als in Q3 2020, was zu einem Umsatzanstieg von fast 50% auf 119,5 Millionen CAD führte. Auch die Aufschüttung im Haufenlaugungsbecken verbesserte sich signifikant. Dieses Quartal waren es 3,3 Millionen Tonnen Erz, was ein Plus von 73% bedeutet, da sich im letzten Jahr die Aufschüttung noch in der Hochlaufphase befand und man jetzt in Q3 2021 zusätzlich noch von einem besseren Materialumschlag profitiert. Unterm Strich konnte somit ein Nettogewinn von 31,6 Millionen CAD bzw. 0,51 CAD pro ausstehender Aktie erzielt werden. Der Free Cashflow in Q3 2021 betrug 32,2 Millionen CAD. Victoria Gold verfügt über liquide Mittel in Höhe von 14,8 Millionen CAD und einen Betriebskapitalüberschuss von 44,3 Millionen CAD.

Wie bereits vom Management prognostiziert, wird die Jahresgoldproduktion stark auf die zweite Hälfte des Jahres 2021 ausgerichtet sein, so dass die ursprüngliche Prognose von 180.000 bis 200.000 Unzen Gold eingehalten werden kann. Basierend auf der tatsächlichen Produktion in den ersten neun Monaten in Höhe von 114.726 Unzen Gold, den aktuellen Aufschüttraten und der prognostizierten Goldproduktion geht Victoria Gold davon aus, dass die Produktion für das Gesamtjahr 2021 nahe dem unteren Ende der Prognosespanne von 180.000 Unzen liegen wird. Auch bei der AISC-Prognose ist man derselben Ansicht. In den ersten 3 Quartalen lagen die Stückkosten bei 1.256 USD, die jedoch in der zweiten Jahreshälfte durch eine erhöhte Goldproduktion und höheren Absatz erheblich gesenkt werden können. Die AISC sollten fürs Gesamtjahr nahe dem oberen Ende der Prognose von 1.175 USD liegen.

Auf einem sehr guten Weg ist man auch beim Projekt 250. Für das Projekt, das darauf abzielt, die durchschnittliche jährliche Goldproduktion bis 2023 auf 250.000 Unzen zu steigern, erwartet man den Abschluss der frühen technischen Arbeiten noch in diesem Quartal. Die beiden Hauptmöglichkeiten zur Steigerung der Produktion sind das Scalping (Grobsieben) von Feinerz aus dem Zerkleinerungskreislauf und die Anpassung des saisonalen Aufschichtungsplans. Es wird erwartet, dass das Scalping von Feinerz den Verschleiß- und Energiebedarf verringert sowie die Gesamtkapazität des Zerkleinerungskreislaufs erhöht. Weitere Untersuchungen zum ganzjährigen Aufschichten von Erz im Haufenlaugungsbecken sind im Gange.

Fazit:

Victoria Gold bleibt für uns ein interessanter und zugleich unterbewerteter Junior-Goldproduzent, der durch die Übernahme von Pretium nun vielleicht noch mehr in den Fokus rücken könnte. Angesichts des gestiegenen Interesses an Fusionen und Übernahmen in diesem Bereich und der Tatsache, dass Newcrest Mining Pretium Resources zum 1,16-fachen des Nettoinventarwerts übernehmen will, ist Victoria Gold mit seinem 0,84-fach gehandelten NAV-Wert noch ein echtes Schnäppchen. Die Produktion ist auf einem guten Weg und die AISC-Kosten sind im Griff, so dass bei einem weiter steigenden Goldpreis noch einiges möglich sein könnte.

Wir sehen einen fairen Übernahmepreis eher in der Region +30CAD pro Aktie.

