Die Testnutzlast der United States Space Force gelangt in weniger als zehn Minuten in eine präzise Umlaufbahn

Astra Space, Inc. ("Astra") (Nasdaq: ASTR) hat am späten Freitagabend, 19. November 2021, PST, seinen ersten kommerziellen Orbitalstart für die United States Space Force erfolgreich abgeschlossen. Der Start, STP-27AD2, wurde vom Kodiak Spaceport von Astra durchgeführt, der sich im Pacific Spaceport Complex in Kodiak, Alaska, befindet.

Astra's LV0007 successfully reached orbit on Friday, November 19 2021. (Photo: Business Wire)

Das Astra-Startsystem hat erfolgreich die Positionierung einer Testnutzlast in einer Umlaufbahn mit einer Neigung von 86,0 Grad und einer Höhe von 500 km durchgeführt. Die Nutzlast erreichte in 8 Minuten und 47 Sekunden eine Orbitalgeschwindigkeit von 7,61 Kilometern pro Sekunde.

"Das Erreichen der Umlaufbahn ist ein historischer Meilenstein für Astra", sagte Chris Kemp, Gründer, Vorsitzender und CEO von Astra. "Wir können uns jetzt darauf konzentrieren, unsere Kunden zu bedienen und die Raketenproduktion und Startfrequenz zu erhöhen."

Die United States Space Force hat diesen Start im Rahmen eines sogenannten "Defense Innovation Unit Other Transaction Agreement" in Auftrag gegeben.

Astra wurde 2016 gegründet, um eine neue Generation von Raumfahrtdienstleistungen einzuführen, die durch große Zusammenschlüsse von Kleinsatelliten in einer niedrigen Erdumlaufbahn ermöglicht werden. Das Team machte sich daran, eine Rakete zu entwickeln, die wie ein Auto in Massenproduktion hergestellt werden kann, sowie ein Trägersystem, das Nutzlasten von Raumfahrtzentren in der ganzen Welt in den Orbit befördern kann inspiriert von der Möglichkeit, einen täglichen Zugang zum Weltraum zu ermöglichen. In nur fünf Jahren hat Astra den Weg in die Umlaufbahn erfolgreich "erlernt", Start für Start, und dabei mit jeder Iteration die Fähigkeiten und die Betriebseffizienz gesteigert.

"Diesen Erfolg haben wir unserem unglaublichen Team und der Kultur zu verdanken, die wir bei Astra geschaffen haben" sagte Adam London, Mitbegründer und CTO von Astra. "Ich bewundere ihren Mut und ihr Engagement, weiter zu bauen, zu starten, zu lernen und zu iterieren, bis wir erfolgreich sind."

Über Astra

Die Mission von Astra ist es, das Leben auf der Erde aus dem Weltraum zu verbessern und so einen gesünderen und besser vernetzten Planeten zu schaffen. Heute bietet Astra unter allen operativen Trägeranbietern der Welt die niedrigsten Kosten pro Start für einen dedizierten Orbitalstart an. Astra hat seinen ersten kommerziellen Orbitalstart im November 2021 absolviert und ist damit eines der US-Unternehmen, das diesen Meilenstein am schnellsten erreicht hat. Astra hat seinen Sitz in Alameda, Kalifornien, und wurde 2016 gegründet. Astra (NASDAQ: ASTR) war das erste Raumfahrtunternehmen, das öffentlich an der Nasdaq gehandelt wurde. Besuchen Sie www.astra.com um mehr über Astra zu erfahren.

Wenn wir den Ausdruck "kommerzieller Orbitalstart" verwenden, meinen wir einen Start, der unter einer kommerziellen Startlizenz der FAA durchgeführt wird.

