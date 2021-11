Sankt Augustin (ots) -Von der Grenzkontrolle bis zum Bezahlen per Smartphone: Biometrische Systeme sind eine wesentliche Methode zur Authentifizierung von Benutzern. Um diese zu verbessern und sicherer zu machen, haben das Institut für Sicherheitsforschung der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in den vergangenen drei Jahren gemeinsam das Biometrie-Evaluationszentrum (BEZ) aufgebaut. Dort stehen unter anderem für Forschungszwecke drei E-Gates, wie man sie von Flughäfen kennt. Das BEZ wird nun offiziell eröffnet.Aus diesem Anlass laden wir die Medien herzlich ein zumPressegespräch mit Rundgang durch das BEZ am Mittwoch, 24. November 2021,11.30 bis 13.30 Uhr,Raum G 114 und BEZ-Laborein der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Grantham-Allee 20, 53757 Sankt Augustin.Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:- Hochschulpräsident Hartmut Ihne- BSI-Präsident Arne Schönbohm- Professor Dr. Norbert Jung, Projektleiter an der H-BRS- Ralph Breithaupt, Projektleiter für das BSIWährend Pressekonferenz und Rundgang besteht die Möglichkeit zu fotografieren und filmen. Ebenso wird es eine Gelegenheit für O-Töne geben.Eine Teilnahme an der Pressekonferenz mit Hochschulpräsident Hartmut Ihne und BSI-Präsident Arne Schönbohm auch per Live-Stream möglich. Der Link findet sich kurz vor Beginn der Pressekonferenz jeweils auf der Webseite des BSI und der H-BRS sowie im Twitterkanal des BSI. Fragen können per E-Mail gestellt werden an: matthias.gaertner@bsi.bund.dePräsenzregeln wegen CoronaFür die Veranstaltung gelten die 3G-Regeln (geimpft, genesen, getestet), die vor Ort überprüft werden. Ein offizieller Test darf nicht älter als 6 Stunden sein.ParkenFür die Pressevertreter stehen reservierte Parkplätze auf dem Hochschulgelände (https://www.h-brs.de/files/related/bez-pk_parken_11-2021.pdf) zur Verfügung.Anmeldung bei PräsenzFür die Teilnahme vor Ort an Pressegespräch und Rundgang bitten wir aus organisatorischen Gründen um Anmeldung bis Mittwoch, 24. November, 9 Uhr per E-Mail an presse@h-brs.dePressekontakt:Eva Tritscher0170/220 71 51eva.tritschler@h-brs.deOriginal-Content von: Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75213/5080039