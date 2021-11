DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CREDIT SUISSE - Credit Suisse soll angeblich immer noch Kunden dabei helfen, Konten vor der US-Steuerbehörde zu verstecken. Das haben jedenfalls ehemalige Mitarbeiter der Bank gegenüber US-Ermittlern ausgesagt. Die Praxis dauere an, obwohl das Unternehmen 2014 2,6 Milliarden Dollar an Strafen gezahlt und versprochen hatte, diese Praxis einzustellen. Die Ex-Banker "haben glaubwürdige Informationen vorgelegt, wonach die Credit Suisse auch nach 2014 weiteren Amerikanern dabei geholfen hat, Vermögenswerte vor den USA zu verbergen", heißt es in einem am 18. November eingereichten Dokument in einem Zivilprozess. "In einigen Fällen dauert die Verheimlichung bis heute an." (Börsen-Zeitung)

50HERTZ/ENERGINET - Die Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz aus Deutschland und Energinet aus Dänemark gehen gemeinsame Wege bei der Netzanbindung von Offshore-Windparks: Die beiden Unternehmen wollen am Dienstag einen Kooperationsvertrag zum Bau eines Knotenpunkts für die Verteilung von Strom aus Offshore-Windkraftanlagen auf der dänischen Ostseeinsel Bornholm unterzeichnen. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf zwei Milliarden Euro. (Handelsblatt)

AUTOFLIGHT - Ein deutscher Investor macht den nächsten Riesen-Deal im umkämpften Flugtaxi-Segment: Lukasz Gadowski steckt mit Team Global 100 Millionen Dollar in die chinesische Firma Autoflight, wie das Handelsblatt exklusiv erfuhr. Die Finanzierungsmeldung kommt kurz nach dem Jungfernflug ihres Fluggeräts V1500M. Und sie ist insbesondere nach den jüngsten harten Regulierungsmaßnahmen im Tech-Sektor in China bemerkenswert. (Handelsblatt)

ATHENAHEALTH - Die Finanzinvestoren Bain Capital und Hellman & Friedman kaufen das US-Gesundheitsdaten-Unternehmen Athenahealth für 17 Milliarden Dollar. Der Deal solle im ersten Quartal 2022 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der üblichen Abschlussbedingungen, erklärte Athenahealth am Montag. Weitere finanzielle Bedingungen wurden nicht genannt. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/err/uxd

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2021 01:04 ET (06:04 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.