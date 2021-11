Der amerikanische Einzelhändler Fastenal Co. (ISIN: US3119001044, NASDAQ: FAST) zahlt am heutigen Dienstag eine Quartalsdividende in Höhe von 28 US-Cents je Anteilsschein aus. Record date war der 26. Oktober 2021. Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 1,12 US-Dollar an die Aktionäre bezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Kursniveau von 61,04 US-Dollar (Stand: 22. November 2021) bei 1,83 Prozent. Fastenal ...

