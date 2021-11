The following instruments on XETRA do have their first trading 23.11.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.11.2021Aktien1 GB00BLNNFL88 Pantheon Infrastructure PLC2 NL0015000N74 Sono Group N.V.3 US91332U1016 Unity Software Inc.4 CA54404Q1019 Lords & Company Worldwide Holdings Inc.Anleihen1 XS2406936075 Albanien, Republik2 NO0010809932 B2Holding ASA3 PTGNVAOM0000 Greenvolt - Energias Renovaveis S.A.4 USU42804AW13 The Hertz Corp.5 USU42804AX95 The Hertz Corp.6 DE000LB2BKF5 Landesbank Baden-Württemberg7 US13645RBG83 Canadian Pacific Railway Co.8 US13645RBE36 Canadian Pacific Railway Co.9 XS2407752711 Gabunische Republik10 XS2408003650 Swedbank AB11 US91282CDM01 United States of America12 US91282CDK45 United States of America13 USU04644CW56 AT & T Inc.14 IT0005437733 Credit Agricole Italia S.p.A.15 USU5009LAX83 Kraft Heinz Foods Co.16 USU88868AQ41 T-Mobile USA Inc.17 US13645RBH66 Canadian Pacific Railway Co.18 US13645RBD52 Canadian Pacific Railway Co.19 US91282CDL28 United States of America20 IE000UU299V4 HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF