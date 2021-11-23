BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 110 (100) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DERMAPHARM AUF 100 (94) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 75 (64) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 294 (300) EUR - 'NEUTRAL'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR CANCOM AUF 73 (58) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 27,30 (25,80) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 34,10 (34,80) EUR - 'BUY'SOCGEN HEBT AROUNDTOWN AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 7,70 EURSOCGEN SENKT GRAND CITY PROPERTIES AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 23,80 EURSOCGEN SENKT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 154 (157) EUR - 'BUY'SOCGEN SENKT ZIEL FÜR TAG IMMOBILIEN AUF 28,00 (29,50) EUR - 'HOLD'UBS HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 7 (5,30) EUR - 'NEUTRAL' BARCLAYS HEBT ZIEL ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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