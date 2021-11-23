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WKN: SHL100 ISIN: DE000SHL1006 Ticker-Symbol: SHL 
Xetra
23.11.21
09:30 Uhr
64,36 Euro
-1,40
-2,13 %
Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
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SIEMENS HEALTHINEERS AG Chart 1 Jahr
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SIEMENS HEALTHINEERS AG 5-Tage-Chart
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ADIDAS
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ADIDAS AG272,15-2,44 %
COMMERZBANK AG6,575-1,07 %
HELLOFRESH SE91,18-1,75 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG64,36-2,13 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.