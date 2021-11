DJ Nordex erhält Auftrag für Windturbinen über 44 MW in Frankreich

FRANKFURT (Dow Jones)--Nordex hat einen Auftrag in Frankreich an Land gezogen. Der Windkraftanlagenbauer soll an RWE Renewables elf Windturbinen über 44 Megawatt (MW) liefern. Der Auftrag beinhaltet auch die Wartung der Turbinen über fünf Jahre.

Aufgestellt werden die Turbinen des Typs N149/4.X der Delta4000-Serie laut Mitteilung im Windpark "Nouvions" im Departement Aisne. Der Beginn der Errichtung ist für August 2022 geplant, die Inbetriebnahme für Oktober desselben Jahres.

"Es freut uns, dass unser langjährige Kunde RWE uns zum ersten Auftrag für Turbinen der Delta4000-Serie in Frankreich verholfen hat", so Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group. "Nouvions wird mit knapp 44 MW dabei auch einer der größten Windparks mit Nordex-Anlagen im Land sein."

