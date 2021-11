WALLISELLEN / DUNTEN (UK) (ots) -Die Ford Motor Company wird am 24. November 2021 die mit Spannung erwartete nächste Generation des Ford Ranger-Pick-up enthüllen und ab 08:00 Uhr MEZ live auf www.youtube.com/c/FordEurope streamen.Damit geben wir einen ersten offiziellen Blick auf den NextGenRanger frei, der noch in diesem Jahr vorgestellt und 2022 auf den Markt kommen wird.Der robusteste, leistungsfähigste und am besten vernetzte Ranger-Pick-up aller Zeiten wurde von Ford mit Blick auf den Kunden entwickelt und zeichnet sich durch überragende Offroad-Eigenschaften und die dynamische Fahr-DNA von Ford aus.Der Ranger der nächsten Generation wird der ideale Pick-up-Partner für Beruf, Familie und Freizeit sein.Eine vollständige Pressemitteilung und weitere Medieninhalte werden am 24. November ab 08:15 Uhr MEZ unter www.media.ford.com (https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/ch/de.html) zur Verfügung gestellt.Pressekontakt:Dominic RossierManager Communications & Public Affairs043 233 22 80, drossier@ford.comOriginal-Content von: Ford Motor Company Switzerland SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000451/100881629